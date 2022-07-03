السكة الحديد تدفع بقطارات اضافية بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:28 مساءً - بمناسبة عيد الاضحى المبارك قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من ٣/٧/٢٠٢٢ الي ٢٠/٧/٢٠٢٢ تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم ولذا وجهت الهيئة بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة الى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب وكذلك التأكيد على ضرورة اجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً قبل خروجها من الورش هذا بالإضافة الى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها الى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي :

أولا:

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية في الفترة من 3/7 حتي 20/7 كالتالي :

• قطار 1940ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 11.55 .

• قطار 1941 ثالثة مكيفة اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05 .

• قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتي ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 13.35 .

• قطار 1939 ثالثة مكيفة اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/5 -7 حتي ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00 .

• قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 8.55 .

• قطار 1937 ثالثة مكيفة اسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة اسوان يصل القاهرة الساعة 10.30 .

• قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 8.55.

• قطار 1935 ثالثة مكيفة اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.20.

ثانيا:

تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية في الفترة من 3/7 حتي 19/7 كالتالي :

• قطار 2202 القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 05.15 .

• قطار 2203 اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55

• قطار 2204 القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 23.05 .

• قطار 2205 اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.

ثالثا :

تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي واهالي النوبة ونادي الجعافرة وابو الريش كالتالي :

• قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للإتحاد النوعي القاهرة / اسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 07.20 .

• قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للإتحاد النوعي اسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.

• قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 10.05.

• قطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.

• قطار 2028 تحيا مصر لنادي ابو الريش الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 04.45.

• قطار 2029 تحيا مصر لنادي ابو الريش اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.

• قطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبه القاهرة / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 07.40.

• قطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة اسوان يصل القاهرة الساعة 07.25 .

• قطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبه الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 10.20.

• قطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.

*بالاضافة الى امكانية تشغيل قطارات اضافية اخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة والاضافية الشغالة

والهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب وكل عام وأنتم بخير.