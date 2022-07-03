البابا تواضروس يبعث 7 برقيات للتهنئة بعيد الأضحى 

وقال فى نص البرقية: " السيد الفريق أول محمد أحمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدنى أن أهنئ سيادتكم وقادة الأفرع الرئيسية، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويوفق خطاكم وكل أعمالكم فى سبيل حماية أمن وأمان وطننا الغالي مصر".
كما هنأ محمود توفيق، وزير الداخلية، وأرسل برقية تهنئة بهذه المناسبة، جاء فيها: "السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يطيب لى أن أهنئكم وجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
وأضاف: "نصلى إلى الله أن يحفظكم ويمتعكم بوافر الصحة ويعضد جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية".
وبعث البابا برقيات التهانى لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ وشيخ الأزهر، وزير الأوقاف، ومفتى الديار المصرية.
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