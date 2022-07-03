وزير المالية: توجيهات رئاسية بتوطين الصناعات لدعم الإنتاج المحلى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين المنتجات والصناعات التى يتم استيرادها ويمكن إنتاجها محليا تدعم تحسين جودة المنتجات لتناسب التصدير للخارج وتحقق زيادة فى الإنتاج وتوفر المزيد من فرص العمل، فضلًا عن إمكانيات تصديرها والحصول على العملة الصعبة بدلًا من إنفاقها فى سبيل الاستيراد.





جاء ذلك فى تصريح له اليوم الأحد، على هامش افتتاح معرض "صناعة بلدنا" المقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى.

وقال وزير المالية، إن استراتيجية الدولة للفترة القادمة، تتمحور حول تشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل لتحسين وضع العملة الوطنية، مؤكدًا أننا نشهد بشكل يومى فعاليات وأحداثا تؤكد ترسيخ هذه الاستراتيجية، وظهور منتجات "صناعة مصرية" كانت فى السابق يتم استيراد بدائلها من الخارج.

وأشاد معيط، بمعرض "صناعة بلدنا"، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعكس التقدم الصناعى ويتماشى مع توجيهات الرئيس السيسى فى تعميق وتشجيع الصناعة وزيادة الأنشطة الصناعية، فى إطار مناخ من الدعم والتحفيز.

ولفت وزير المالية، إلى رمزية توقيعه حاليًا لكافة الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بقلم صناعة مصرية يؤدي نفس الغرض بالكفاءة والجودة، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجويد الصناعات ودخول سوق التصدير بقوة لتوفير موارد للدولة عوضًا عن الاستيراد بالعملة الصعبة.

يذكر أن وزراء المالية وقطاع الأعمال والشباب والرياضة والتنمية المحلية، افتتحوا معرض "صناعة بلدنا" اليوم بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية".