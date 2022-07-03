شكرى يستقبل نظيره النمساوى لبحث العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فى إطار تعزيز العلاقات بين مصر والنمسا.

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