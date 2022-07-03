موعد غلق الطريق الزراعى الشرقى فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم غلق الطريق الزراعى الشرقى فى منطقة "العشى ـ العمارى" فى الاتجاهين بطول 3 كيلومترات لمدة أسبوع، خلال الفترة من الساعة 10 مساء 19 يوليو الجارى حتى الساعة 10 مساء 26 من الشهر ذاته، فى إطار أعمال مشروع طريق محور شمال الأقصر.





وأكد السكرتير العام للمحافظة - خلال اجتماعه الموسع؛ لمتابعة تنسيق جهود أعمال تنفيذ كوبرى تقاطع محور شمال الأقصر مع الطريق الزراعى الشرقى بمنطقة يسى - الالتزام الدقيق بالتوقيتات المحددة، وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة المختصة؛ للتغلب على أى معوقات. من جانبه، أفاد وكيل إدارة المرور بالأقصر العقيد عبد العال عارف، بأنه تم تحديد المسار البديل خلال فترة الإغلاق، بحيث يسلك القادم من قنا إلى العشى الطريق يسارا عند مدخل مدينة طيبة، ثم اتجاه المطار وصولا إلى ميدان النافورة، ثم يمينا باتجاه كمين العمارى، ثم يسارا إلى البغدادى بالطريق الزراعى الشرقى والعكس.

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