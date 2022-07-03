محافظ القليوبية يتفقد مشروعات تنموية فى 4 مدن

جدة - نرمين السيد - واستهل المحافظ جولته، وفقا لبيان اليوم الأحد، بتفقد محطة مياه شبلنجة بمركز ومدينة بنها والتى تعمل بنظام ( الترشيح الفائق )، وبذلك تعتبر أول محطة فى محافظة القليوبية تعمل بهذا النظام بطاقة 17 ألف متر3/يوم بتكلفة 110 ملايين جنيه ووصلت نسبة التنفيذ 90%، وتخدم قرى شبلنجة وجميع القرى وتوابعها، ومخطط الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أشهر، ونسقمع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإنهاء مشكلة توصيل خط المياه أسفل محطة السكة الحديد.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة صرف صحى شبلنجة (بطاقة 20 ألف متر3/يوم، بتكلفة إجمالية 160 مليون جنيه، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 98% وتخدم قرى شبلنجة - كفر أبو زهرة - نقباس - منية السباع- كفر الشموت وجارى تسليم شبكات الانحدار للقرى.

وتوجه الهجان لمدينة قليوب لتفقد محطة معالجة حلابة بقليوب التى تقام على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 100 مليون جنيه بطاقة تصل إلى 10 آلاف/م3 فى اليوم وبلغت نسبة التنفيذ 60%، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال ديسمبر القادم، موجها بدفع الأعمال وزيادة المعدات والعمالة للانتهاء من المحطة وتسليمها فى المواعيد المحددة لربط محطات الرفع عليها وتشغيل مشروع الصرف الصحى بالقرية.

واستكمل الجولة بالتوجه إلى مدينة القناطر الخيرية لتفقد توسعات المرحلة الثانية من محطة صرف صحى قليوب وشرق القناطر (عند كوبرى الحادثة) المقامة على مساحة 4 أفدنة بتكلفة 67 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90% ورفع طاقتها من 45 ألف م3/يوم إلى 135 ألف م3/يوم.

ووجه الهجان بدفع الأعمال للانتهاء منها خلال شهرين لادخالها الخدمة لإنهاء مشكلة الصرف الصحى فى عدد من قرى مدينة قليوب موجها أيضا بعمل لاند سكيب لموقع المحطة وتهذيب الأشجار والاهتمام بالمظهر العام للمحطة.

وتابع أعمال إنشاء كوبرى القناطر الخيرية المعدنى الجديد على النيل بخط سكة حديد ( قليوب - منوف - طنطا )، وذلك فى إطار خطة تطوير شبكة خطوط السكة الحديد وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين بتكلفة تتخطى النصف مليار جنيه وتصل تكلفته إلى مليار جنيه بعد إضافة أعمال إنشاء خطوط السكة الحديد وتوصيلها بالخط الرئيسى، ويشرف على تنفيذ المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.

وتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزى، والتى تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و31 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوى ويبلغ عدد الأسرة 220 سريرا.

وقال الهجان، إنه تم الانتهاء بنسبة 95% من الأعمال الإنشائية بمستشفى القناطر الخيرية المركزى الجارى إنشاؤه للنهوض بمستوى القطاع الصحى بالمدينة ومتبقى الانتهاء من أعمال اللاند اسكيب، ووجه رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية بسرعة توصيل المرافق الصرف الصحى والغاز بالمستشفى، حيث تم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه موجها أيضا بالمتابعة الجيدة مع الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها فى المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق، والتى تعد أول مستشفى تخصصى يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وقد شارفت المستشفى على الانتهاء من أعمال التنفيذ، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة لاسيما فى هذا التخصص المطلوب، مشددًا على المسؤولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

وعلى هامش الجولة، أزال المحافظ عددًا من الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط مستشفى القناطر المركزى وحول أسوار مدرسة الشهيد النقيب عمر مجدى صبحى بمدينة القناطر الخيرية مشددا على ضرورة التعامل مع مثل هذه المظاهر العشوائية بكل حزم.

وتوجه المحافظ لتفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية ويشرف على تنفيذها مديرية الطرق والنقل بالقليوبية والتى يبلغ طولها 5.20 كم، وقد تم البدء فى المرحلة الثانية وطولها 1.200 م وتم صب350 م، وصب حوائط 250 م والمتبقى 400 م للحفر، وصب باقى المسار من أرضيات وحوائط، وسيتم رصف الطريق بطول 2.500 م وعمل بلدورات وتخطيط بعد الانتهاء من التغطية والمحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجارى.

واختتم الهجان الجولة بمتابعة إزالات المبانى المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بنطاق مدينتى الخانكة والخصوص، وذلك بهدف متابعة الأعمال ودفعها والتوجيه بالعمل على مدار 24 ساعة، للانتهاء من جميع القطاعات وتسليمها للشركات القائمة على تنفيذ أعمال التطوير، مكلفا رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء فى أقرب وقت ممكن من إزالة المبانى المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى.

وقال المحافظ، إن أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة فى التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى والتى تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج بما يحقق طفرة كبيرة فى السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين.