عيادات بعثة الحج الطبية تستقبل 5502 حاج فى مكة والمدينة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ5502 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس السبت، بينهم 3476 حالة تلقت الخدمة فى عيادات مكة المكرمة، و2026 حالة فى المدينة المنورة.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 3 حالات مرضية لمستشفيات مكة المكرمة، بينهم حالتان فى مستشفى النور، وحالة بمستشفى أجياد، حيث تعانى إحدى الحالات من فشل كلوى، وأخرى تعانى من جلطة بالمخ والثالثة تعانى من ذبحة صدرية مستقرة، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى "المدينة" بالمدينة المنورة، حيث خضعت أمس لجراحة تثبيت كسر بشرائح ومسامير.

وأكد عبدالغفار أن جميع الحجاج المحتجزين فى المستشفيات حالتهم مستقرة، ويتم المرور عليهم يوميا، لافتا إلى أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوى لثلاثة حجاج، كما تم التنسيق لتلقى جلسات العلاج الكيماوى لمريض أورام.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، فى فنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضى المصرية.

وأوضح أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 2732 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 2578 ندوة تم تقديمها فى غرف الإقامة، و154 ندوة فى أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الندوات بلغ 15 ألفا و563 حاجًا.

يذكر أنه تم تخصيص 4 أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .