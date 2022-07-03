كامل الوزير: شركات مصرية وفرنسية تشغل وتدير القطار الكهربى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى، لافتًا إلى أن الأسوار خرسانية يعلوها أسلاك شائكة لتأمين القطار، مضيفا أنه تم التعاقد على صيانة القطارات وتم تنفيذ ورشة فى مصر لتنفيذ جميع أعمال الصيانات والإصلاحات سواء اليومى أو الجارى أو المتوسط أو الإصلاح الرئيسى.

وأوضح أن الورشة تقع على مساحة 77 فدانا تضم 26 مبنى، نفذتها شركتان مصريتان، مشيرا إلى أن كل عربة فى القطار قادرة على حمل 300 راكب بإجمالى 1300 راكب فى القطار، ولفت إلى أن العربات مؤمنة بشكل كامل، فضلا عن وجود أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الوزير، من داخل كابينه أحد القطارات والتى تفقدها الرئيس السيسى، أن قائد القطار مصرى تم تأهيله وتدريبه فى شركة "أفيك" الصينية أثناء فترة تصنيع القطار وتجميعه، مشيرا إلى أنه تم تدريب نحو 100 مصرى فى المرحلة الأولى.

وأوضح أنه تم التعاقد بين شركات فرنسية ومصرية لتشغيل وإدارة هذا المرفق للحفاظ عليه، لافتا إلى أن كابينة القيادة مجهزة بكل وسائل التحكم فى القطار ومنها كاميرتان داخل الكابينة لتصوير الطريق وأيضا لتصوير تصرفات قائد القطار.

وعقب ذلك، استقل الرئيس عبد الفتاح السيسى القطار الكهربائى الخفيف انطلاقا من محطة عدلى منصور وحتى محطة بدر التبادلية إيذانا ببدء تشغيله، رافقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير النقل المهندس كامل الوزير.