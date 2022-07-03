محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأكد أن المحافظة وفرت كل الخدمات والدعم لتحقيق الأجواء المناسبة ‏للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز عال، موجها الشكر لكل أعضاء غرفة العمليات ومتمنيا النجاح والتوفيق لكل الطلاب.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن غرفة العمليات بديوان المديرية تتابع سير أعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى اللجان بالادارات التعليمية الخمس وسط إجراءات إحترازية مشددة، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية بالإضافة الى التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة والعمل على تذليل أية عقبات حال حدوثها على الفور وتوفير الجو الآمن والملائم للطلاب.

وفى محافظة الوادى الجديد، انتظم 1789 طالبا بالشعبتين العلمية لإداء إمتحان مادتى الجغرافيا للشعبية الأدبية والكيمياء للشعبية العلمية، اليوم الأحد، وذلك على مستوى 10 لجان إمتحانات موزعة على مستوى مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وفى محافظة شمال سيناء، تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم غرفة العمليات الرئيسية لإمتحانات الثانوية العامة فى مقر مديرية التربية والتعليم بالعريش.

وأدى 3121 طالبا وطالبة الامتحانات منهم طلاب الشعبة العلمية والبالغ عددهم 2665 طالبا وطالبة أدوا الامتحان فى مادة الكيمياء بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية والبالغ عددهم 456 طالبا وطالبة امتحان ادة الجغرافيا.