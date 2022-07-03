الرئيس السيسى يستمع لشرح مفصل عن القطار الكهربائى الخفيف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شرح مفصل من وزير النقل المهندس كامل الوزير عن القطار الكهربائى الخفيف، قائلا "إن محطة القطار الكهربائى الخفيف سابع وسيلة مواصلات تنطلق من محطة عدلى منصور ورابع وسيلة من وسائل النقل الكهربائى".





وأضاف الوزير "أن القطار الكهربائى الخفيف يبدأ من منطقة السلام "محطة عدلى منصور" شمالى العاشر من رمضان وجنوبى المدينة الرياضية العالمية، موضحا أن طول الخط بالكامل حوالى 103 كيلومترات، فى 19 محطة تحمل 20 مليون راكب يوميا.

وأشار إلى أن المرحلة التى تم الانتهاء منها وتشرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، والبدء فى تشغيلها تبدأ من عدلى منصور، بدر، جنوبا حتى مدينة الفنون والثقافة فى العاصمة الإدارية الجديدة وشمالا حتى مدينة العبور الجديدة بطول حوالى 69، 70 كيلومترا، تتضمن 12 محطة.

وقال وزير النقل "إن 20 شركة مصرية تقريبا عملت بتلك المرحلة مع شركات صينية موردة للقطار، والأنظمة تصل إلى 15 شركة".

وأضاف أن الخط سيعمل عليه خلال المرحلة الحالية 22 قطارا، مؤكدا أنهم أكفاء لتشغيل المرحلة الأولى، وأشار إلى أنه تم تزويد المرحلة الثانية للوصول إلى مدينة الفنون.

وأوضح أن كل قطار يشمل 6 عربات والسرعة التشغيلية 120 كيلومترا / الساعة، زمن التقاطر ما بين القطار والقطار 5. 2 دقيقة.

وتابع أن المشروع يهدف إلى خدمة المدن الجديدة على طول مسار الخط سواء العبور أو الشروق أو المستقبل أو بدر أو العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، يربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور المركزية، ويربط مع مونوريل شرق النيل فى محطة مدينة الفنون والثقافة فى نهاية خط القطار.

وأضاف أنه يهدف أيضا إلى الربط مع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية، ويحقق وفرة فى الوقود بمقدار 7ر1 مليار جنيه سنويا.. حيث يأخد من وسائل المواصلات الأخرى مليون راكب: من سيارات الأجرة 310 ألاف راكب يوميا، ومن الأتوبيس والميكروباص 130 ألف راكب يوميا، ومن المركبات الخاصة 360 ألف راكب يوميا، وهم إجمالى المليون راكب يوميا الذين سينقلهم القطار الكهربائى الخفيف.

وأوضح المهندس كامل الوزير أن المشروع يشمل 19 محطة، والمرحلة الحالية التى يتم افتتاحها اليوم بتشريف الرئيس السيسى تبدأ من المحطة المركزية التبادلية ل "عدلى منصور" والتى قامت بتنفيذها شركتان مصريتان هم المقاولون العرب وأوراسكوم.

وأضاف وزير النقل أن المحطات الوسطية حوالى 9 محطات فى المرحلة الحالية نفذتها شركات "بتروجيت" و"أبناء حسن علام" و"كونكورد"، موضحا أن كافة الشركات المصرية عملت بها.