تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ البحيرة يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد آمنة ، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 235 درجة، مشيراً أن عدد الاماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حاليا 562 في كثافة 50 طالب باجمالى عدد 28100 طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصـف الأول الثانوى.

وأضاف محافظ البحيرة، أن جيمع مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة بدأت في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.