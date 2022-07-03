نائب بجلسة البرلمان :رئيس حماية المستهلك خريج معهد سينما وبياخد مرتب أكتر من نص مليون..وعين 250موظف من قرايبه«فيديو»

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708625/نائب-بجلسة-البرلمان-رئيس-حماية-المستهلك-خريج-معهد-سينما-وبياخد-مرتب-أكتر-من-نص-مليونوعين-250موظف-من-قرايبهفيديو

وجه النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بيانا عاجلا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مخالفات مالية وإدارية جسيمة لدى رئيس جهاز المستهلك أيمن حسام.

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وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالي، أن رئيس جهاز حماية المستهلك، جمع بين راتبين الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه، والثانى 82 الف جنيه من وزارة التموين، بالإضافة إلى تقاضيه مقابل نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية، الأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية أكثر من الحد الأقصى للأجور.

وكشف عضو مجلس النواب، أن رئيس جهاز حماية المستهلك خريج المعهد العالى للسينما قسم فن ديكور، متسائلا: هل يجوز أن يتولى ذلك المنصب خريج معهد فني؟.

نائب بجلسة البرلمان :رئيس حماية المستهلك خريج معهد سينما وبياخد مرتب أكتر من نص مليون..وعين 250موظف من قرايبه

وتابع راضي: رئيس جهاز حماية المستهلك، حول الجهاز إلى صفة أسرية، حيث هناك أكثر من 250 شخص تم تعيينهم وكلهم أقارب وأخوة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذى يعلن فيه رئيس الجهاز عن حل الشكوى والفصل فيها خلال 3 أيام، هناك نحو 48 ألف شكوى لم يتم حلها حتى الآن، متابعا: تسبب رئيس الجهاز فى عمل أزمة فى السوق المصرى مثل أزمة السيارات.