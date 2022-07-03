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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708624/مصطفي-بكري-يلقي-ببيان-عاجل-حول-ظهور-رئيس-أحد-الأحزاب-المصرية-على-قناة-مكملين-هذا-عبث

ألقى الصحفي والإعلامي النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب،خلال الجلسة العامة للمجلس ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بيان عاجل حول ظهور المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، على قناة مكملين الإخوانية، خاصة وأن الدولة أصدرت العديد من القوانين التي تواجه الإرهاب، مضيفا” أن القناة معروف أنها تتبع جماعة الإخوان الإرهابية ودئما تحرض على الدولة المصرية الجنود المصريين.

دوت الخليج

مصطفي بكري يلقي ببيان عاجل حول ظهور رئيس أحد الأحزاب المصرية على قناة مكملين

وتابع النائب مصطفي بكري، أن المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وهو حزب مصري يخضع لقانون الأحزاب في إطار الدستور والقانون، حيث أدلي بحديث خلال ظهوره على قناة مكملين التي تنطق باسم جماعة الأخوان الإرهابية بمشاركة أيمن نور ومحمد ناصر مقدم البرنامج، والذي حرض علانية على مقتل الضباط والجنود المصريين، وينشر اتصالات كاذبة بين الحكومة المصرية وجماعة الاخوان.

ظهور رئيس حزب المحافظين على قناة مكملين

وأضاف بكري، أن رئيس حزب المحافظين، أدعى كذبا أن هناك حوارات تجري بين الحكومة المصرية وجماعة الاخوان الإرهابية في الوقت الراهن، فضلا عن انه يرحب بدعوة الجماعة إلى الحوار الوطني، موضحا أنها معلومات من شأنها المساس بالأمن القومي ونشر معلومات مغلوطة لا حقيقة لها.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن ما حدث يمثل تهديد للدولة المصرية، متابعا: عندما يقف رئيس حزب سياسي ويتنانسى الشهداء مع مذيعين حرضوا على القتل وتشويه سمعة البلاد فإن هذا عبث.

وطالب مصطفى بكري، لجنة الأحزاب السياسة والنيابة العامة بالتدخل ضد هذا الشخص، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على قضية الوعي.

وأكد أن القنوات الإخوانية تقوم بدور خياني، لذلك فإنه من غير المقبول التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وقال بكري، أنه لا شك أن ظهور رئيس حزب سیاسی مصری على قناة إخوانية ارهابية يمثل مخالفة قانونية ودستورية صريحة توجب مساء له أمام الجهات المعنية خاصة، لافتا إلى أنه بذلك يعلن موافقته على مواقف القناة وتحريضها على القتل والإرهاب، وهو أمر يثبتته إطلالته على شاشة هذه القناة المعادية.