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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708623/بينهم-5-أطفال-إصابة-12-شخص-في-حادث-انقلاب-سيارة-بالفيوم

وقع اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة أسيوط الغربي في الاتجاه إلي اسيوط، بالقرب من الكوبري العلوي لبحر يوسف، ونتج عن الحادث إصابة 12 شخص بينهم 5 أطفال، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروع بانقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المركز، وإصابة مواطنين.

نقل المصابين

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة الربع نقل، التي يقودها، وانقلبت على الطريق في مشهد مروع، وسقط الركاب منها، وأصيبوا بإصابات متنوعة، ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء المصابين

أسفر الحادث، عن إصابة كلا من (مصطفى أحمد عباس-8 سنوات)، بكدمات وسحجات بالجسم، و(عمر محمد شفيق-سنة)، باشتباه ارتجاج وجرح أسفل الذقن بنحو 5 سم، و(سعيدية السيد أنور-37 سنة)، باشتباه ارتجاج وجرح بالرأس 5 سم، و(أمل صالح محمد-54 سنة)، باشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية، و(محمد عشري ميهوب- 13 سنة)، بجروح وسحجات وكدمات، و(مليكة ممدوح سعد- 12 سنة)، باشتباه كسر بالساق اليسرى، و(عفاف صالح محمد-50 سنة) باشتباه ارتجاج وكدمات بالجسم، وإصابة كلا من (سعدية محمد دكروري-19 سنة)، بكدمة شديدة بالصدر والظهر، و(راندا عمار علي السيد-25 سنة)، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و(عبد الرحمن محمد محمود- 7 سنوات)، بكدمات وسحجات، و(أحلام حسن رجب-30 سنة)، بكدمات متفرقة بالجسم، و(جمال رمضان عبد المنعم- 33 سنة)، كدمة بالصدر، وجميعهم مقيمين ببني صالح، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع بالإسكندرية

تعرضت فتاة تبلغ من العمر ١٦ عاما لإصابات بالغة وكسور واشتباه ارتجاج بالمخ على إثر ، سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل بمحافظة بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل، ما تسبب في إصابتها بكسور وإشتباه إرتجاج.

هيئة الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت المصابة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أنها تدعى "خديجة أ.ف" 16 عامًا، مقيمة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل ببني سويف، ومصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى وإرتجاج وكسر في العمود الفقري.

النيابة العامة

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابة بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إِراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباجث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.