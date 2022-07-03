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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708621/رئاسة-شؤون-الحرمين-تعزز-أعداد-المترجمين-لترجمة-المسائل-الشرعية-للحجاج-على-مدار-الساعة

عززت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، أعداد المترجمين ب (14) مترجما، ليصبح العدد الإجمالي (27) مترجماً، وذلك لترجمة المسائل الشرعية على مدار الساعة.

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وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي بن مبيريك السلمي، أن المترجمين الذين تم اختيارهم بعناية هم أصحاب شهادات عليا ولديهم لغات متنوعه، ومن ضمن هذه اللغات هي:( الإنجليزية - والتركية - والأوردية - والفارسية - والفرنسية - والأسبانية - والملايوية - والبنغالية - والاندونيسية - والتاميلية -و المالية - والبشتو - والهوسا )، بالإضافة إلى اللغة العربية لتصبح (14) لغة، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك عبر برنامج (نرشدكم بلغتكم) لترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وأيضاً عبر الهواتف المجانية، وكذلك الروبوت التوجيهي.

وأضاف أن هناك عدة مبادرات خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ، كمبادرة (توعية الحاج بلغته)، وهي تهدف لتعريف الحاج بطريقة نسك الحج مع تزويدهم بالكتيبات التي تتعلق بالحج، بالإضافة إلى مبادرة (إشراقات نبوية) وهي تهدف إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم الحج، لتصممها عبر منشورات، ونشرها في منصة (تويتر) الخاص بالرئاسة لمستفيدي مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قد وظفت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين (11) روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم.

وتعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من (5-8) ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.