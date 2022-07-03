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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708620/بعد-أيام-من-نشره--رئيس-الدستورية-بتونس-يتنقد-الدستور

انتقد رئيس لجنة الدستور التونسي، الدستور المقترح الذي تم عرضه على المواطنيين ويأتى ذلك بعد أيام من نشره فى الجريدة الرسمية التونسية.

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الدستور به مخاطر جسيمة

وذكرت صحيفة “الصباح” التونسية نقلا عن الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي قام بتعينيه الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية بأن الدستور لا يمت بصلة للمسودة الاولى كما انه يتضمن مخاطر جسيمة وقال بلعيد :" إن النسخة التى نشرت لا تشبه المسودة الأولى التى اقتراحتها لجنة الدستور".

وأضاف بلعيد أن :" النسخة النهائية التى تم نشرها تحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام غير ديمقراطي". كما انتقد بلعيد الفصل الذي يسمح بتمديد ولاية الرئيس.

معتبرا حصر أعضاء المحكمة الدستورية فى قضاة يعينهم الرئيس يقوض استقلالية الهيئة القضائية.

ومن ناحية أخري دعمت عدة أحزاب تلك النسخة الدستورية معتبرة أنها أعادت تماسك الدولة.

ويذكر أنه الجريدة الرسمية قامت يوم الخميس الماضي بنشر نسخة من نص الدستور المقترح على أن يجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الحالى.

أبرز بنود الدستور

وأبرز بنود الدستور التونسي الجديد الذي أثار جدل فى الداخل التونسي أن الاسلام ليس دين الدولة كما كان ينص عليه دستور 2014، وانما ينص المشروع المقترح فى الدستور الجديد أن:” تونس جزء من الأمة الإسلامية وأن الدولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام فى الحفاظ على النفس والعرض والدين والمال والحرية".

كما يكفل الدستور المقترح حرية الاجتماع والتظاهر السلميين، فضلا عن اعطار الرئيس صلاحية حل البرلمان والحكومة والدعو لانتخابات تشريعية.