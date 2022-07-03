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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708619/11-روبوتا-للتعقيم-ومكافحة-الأوبئة-داخل-المسجد-الحرام

وظفت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين (11) روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم.

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وتعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من (5-8) ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.