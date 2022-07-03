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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708617/شوبير-يشيد-بتعامل-سواريس-مع-اللاعبين-ويكشف-طلب-قمصان-المرفوض

تحدث أحمد شوبير، عن مباراة الأمس التي جمعت بين النادي الأهلي، ونظيره بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر من النسخة الماضية، وانتهى بتفوق الأحمر بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، وضرب موعداً مع الزمالك في النهائي.

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وأشاد شوبير، عبر برنامجه الإذاعبي عبر “ أون سبورت”، بتعامل المدرب الجديد ريكاردو سواريس، مع اللاعبين داخل أرض الملعب، مشيراً إلى أنه تُحسب لـ سواريس، إدارة الفريق خلال هذه المباراة.

وقال لاعب الأهلي السابق: “ سواريس عمل حركلة حلوة أوي ومش كتير أخد باله منها، وهي أنه كان هيستبدل محمد شريف، ولكنه بعدما ضيع فرصة سهلة، تركه في المعب لبعض الدقائق حتى يستطيع التسجيل، ولكنه استبدله في الأخير بـ صلاح محسن”

واستكمل: “ المدرب كان ماسك الأجندة وبيكتب مراكز وأرقام اللاعبين لأنه لسه محفظش الأسماء بشكل كبير”.

وأتم: “ سامي قمصان، كان يرغب في البدء بشتكيل “ مكس” بين اللاعبين الشباب واللاعبين الأساسيين، لكن سواريس، فضل خوض اللقاء بتشكيل كامل من اللاعبين الأساسيين، حتى يتمكن من رؤية أكبر عدد من اللاعبين، والذي بإمكانه الاعتماد عليهم”.

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأو لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الجونة، في مباراة مؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تُقام على ستاد خالد بشارة.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة، في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 5 من يوليو الجاري، ويستضيف ستاد خالد بشارة هذا اللقاء، الذي تم تأجيله من فبراير الماضي بسبب ارتباط المارد الأحمر بخوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

موقف الأهلي قبل لقاء الجونة

ويحتل المارد الأحمر، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاءين أمام كلاً من ( المصري البورسعيدي، سموحة).

ويتبقى للفريق مواجهتين مؤجلتين بخلاف مباراة الجونة، أمام كلاً من ( المقاولون العرب، الإسماعيلي)، ويسعى لتحقيق الفوز خلال هذه المواجهات حتى يضمن الصعود للقمة التي يحتلها الزمالك برصيد 51 نقطة، ولكنه يتفوق بلعب عدد أكبر من المباريات عن الفريق الأحمر.

مباراة الأهلي وبتروجيت

وكان قد حقق الفريق الأحمر الفوز في لقاء أمس أمام فريق بتورجيت، بنتيجة هدفين نظيفين، وتأهل لنهائي بطولة كأس مصر، وضرب موعداً مع فريق الزمالك في المباراة التي ستجمع بينهما يوم 21 يوليو الجاري.

وسجل هدفي الأهلي في مباراة الأمس كلاً من محمد مجدي أفشة، و محمد عبد المنعم.

ترتيب الدوري المصري:

ترتيب الدوري المصري

وقبل انطلاق الجولة الجديدة من الدوري المصري الممتاز ، إليكم ترتيب البطولة المصرية:

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 49 نقطة

3- الأهلي 44 نقطة

4 فيوتشر 39 نقطة

5- سموحة 39 نقطة

6- طلائع الجيش 36 نقطة

7- البنك الاهلي 31 نقطة

8- فاركو 30 نقطة

9- الاتحاد السكندري 28 نقطة

10- المصري 26 نقطة

11- إنبي 26 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

13- غزل المحلة 26 نقطة

14- الجونة 21 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- المقاولون العرب 20 نقطة

17- إيسترن كامباني 16 نقطة

18- مصر المقاصة 14 نقطة