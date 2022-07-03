تريزيجيه يصل إلى تركيا تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي مع فريق طرابزون

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708616/تريزيجيه-يصل-إلى-تركيا-تمهيدا-لإجراء-الكشف-الطبي-مع-فريق-طرابزون

وصل اليوم الأحد، محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر إلى تركيا، وذلك تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي للإنضمام إلي فريق طرابزون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد كان توصل نادي توصل طرابزون سبور التركي إلى اتفاق نهائي مع محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث قد خاض اللاعب النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي ليشارك معه في 13 مباراة، وأحرز خلالها 6أهداف وصنع 4.

الجدير بالذكر أن كان أنتقل تتريزيجيه إلي صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي قادماً من نادي قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها 9أهداف وصنع5.

فيما تعرض اللاعب إالي قطع الرباط الصليبي العام الماضي، مما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر، حيث فقد مكانه الأساسي مع فريق أستون فيلا.

مباراة مصر وكوريا

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

ومن ناحيه اخري قد حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.