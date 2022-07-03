ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2022/2021

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - يتصدر نادي الزمالك جدول الدوري المصري، برصيد 51 نقطة، بينما يقع في المركز الأخير فريق مصر المقاصة ب14 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 51 نقطة

بيراميدز 49 نقطة

الأهلي 44 نقطة

فيوتشر 39 نقطة

سموحة 39 نقطة

طلائع الجيش 36 نقطة

البنك الأهلي 31 نقطة

فاركو 30 نقطة

الاتحاد السكندري 28 نقطة

المصري 26 نقطة

إنبي 26 نقطة

سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

غزل المحلة 26 نقطة

الجونة 21 نقطة

الإسماعيلي 20 نقطة

المقاولون العرب 20 نقطة

إيسترن كومباني 16 نقطة

مصر المقاصة 14 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.