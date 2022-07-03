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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708613/الرئيس-السيسي-يتفقد-البنية-الإنشائية-لمحطة-بدر-الخاصة-بالقطار-الكهربائي-الخفيف

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، البنية الإنشائية لمحطة بدر، الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الفريق كامل الوزير وزير النقل.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يستقل القطار الخفيف إيذانا ببدء تشغيله

استقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، القطار الكهربائي في محطة عدلي منصور المركزية؛ استعدادا لبدء تشغيله.

الرئيس السيسي يتفقد عربات القطار الكهربائي الخفيف

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية داخل عربات القطار الكهربائي الخفيف، الذي افتتحه صباح اليوم الأحد، بالإضافة إلى محطة عدلي منصور المركزية.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل من الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن مميزات القطار والتجهيزات التي تمت به وفق أعلى معايير الجودة، كذلك وجود شاشات لعرض الأفلام وكاميرات مراقبة بغرفة السائق وكاميرات مراقبة للطريق الذي يسلكه القطار، لمعرفة سبب أي أخطاء أو حوادث قد تحدث مستقبلًا.

الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلي منصور المركزية

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد أيضًا، محطة عدلي منصور المركزية.

ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويصل عدد محطات القطار 12 محطة، وسعر التذكرة لـ 3 محطات 15 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهًا.