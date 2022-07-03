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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708611/عمل-كعامل-نظافة-وأحب-نجمة-سينمائية-من-طرف-واحد-ما-لا-تعرفه-عن-علاء-مرسي

يحتفل اليوم الفنان الكوميدي علاء مرسي بعيد ميلاده ال 57, ويعتبر علاء واحد من أهم ممثلي الكوميديا في مصر, فهو يمتلك شخصية خاصة تميزه عن غيره من الفنانين, لذلك دائمًا ما يتذكر الجمهور أدواره حتى وإن كانت أدوار ثانوية صغيرة, وتظل إفهاته متداولة بين الناس بمختلف أعمارهم بالرغم من مرور سنوات عليها, ونظرًا لأهميته الفنية يقدم لكم دوت الخليج في ذلك الموضوع أبرز المعلومات عنه بمناسبة عيد ميلاده.

بطاقة تعريف له

ولد علاء في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ عام 1965, عاش في بداية حياته بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا بالمدينة المنورة, ثم عاد إلى مصر ليواصل مسيرته التعليمية حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج دفعة 1998.

أسرته

والده هو الشيخ مرسي الدمراوي أحد علماء الأزهر الشريف، ولديه أربعة أشقاء ولدين وبنتين, وهو الآن متزوج من سيدة خريجة معهد الموسيقى العربية، ولديه منها ثلاثة أبناء: مريم، محمد، وفاطمة, وكشف في وقت سابق عن تكرار خيانته لها.

بصماته الفنية

شارك علاء في العديد من الأعمال الفنية الهامة في السينما, والتلفزيون, والمسرح أيضًا, ومن أشهرها مسرحية "طرائيعو", فيلم "عسكر في المعسكر" الذي اشتهر فيه بدور سائق التاكسي الضاحك طوال الوقت, فيلم "ميدو مشاكل" الذي جسد فيه شخصية العريس الكاره للصوت العالي, والأشهر على الإطلاق فيلم "عندليب الدقي" الذي اشتهر فيه بإفيه "ماما حلوة", وفي التلفزيون له أعمال عديدة منها: مسلسل "هانم بنت باشا", مسلسل "كاريوكا"، مسلسل "إشطا وعسل"، وغيرها.

أزماته الشخصية

كشف علاء من قبل في إحدى لقاءاته التلفزيونية أنه تعرض للظلم في فترة من مشواره الفني أدت إلى سفره إلى المملكة العربية السعودية كعامل نظافة، بالإضافة إلى أنه أشار من قبل لخوفه من استمرار ديونه حتى وفاته, ومن ناحية أخرى صرح باستيائه من كثرة تعرضه لشائعات الوفاة.

سره الأكبر

أكد علاء من قبل على أنه يحب النجمة ميرفت أمين منذ 25 عام وحتى الآن من طرف واحد دون أن يفصح لها عن ذلك الحب, خوفًا من انقطاع علاقة صداقتهما, والأمر نفسه مع الفنانة سناء يونس