لبحث مشاكل المتضررين من عدم التزام الشركات بتسليم سيارتهم..التنسيقية تعقد جلسة حوار مجتمعي مع ممثلي وزارتي التجارة والصناعة وحماية المستهلك والغرفة التجارية 

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /708609/لبحث-مشاكل-المتضررين-من-عدم-التزام-الشركات-بتسليم-سيارتهمالتنسيقية-تعقد-جلسة-حوار-مجتمعي-مع-ممثلي-وزارتي-التجارة-والصناعة-وحماية-المستهلك-والغرفة-التجارية

عقدت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جلسة حوار مجتمعي مع اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ومحمد لبيب معاون وزير الصناعة والتجارة، والمهندس علاء السبع عضو الغرفة التجارية، واسماعيل عبد الغني ومحمد جمال ممثلين عن الشركات وتوكيلات السيارات التي تم الحجز وتم مقدم العقد لاستلام سياراتهم في مواعيد محدده ولم يتم ذلك حتي الآن.

دوت الخليج "التنسيقية" تعقد جلسة حوار مجتمعي مع ممثلي وزارتي التجارة والصناعة وحماية المستهلك والغرفة التجارية وقامت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب بإدارة الجلسة حيث وجهة سؤال مباشر لنائب رئيس جهاز حماية المستهلك يتضمن كيفية الوصول إلي حل لمشكلة المواطنين المتضررين من عدم التزام الشركات وتسليمهم سيارتهم في الموعد المحدد . وقام وفد التنسيقية المشارك بالجلسة بطرح اسئلة مباشرة وصريحة للمسئولين بضرورة الالتزام وحل مشاكل المستهلكين ، وأن لا يترك الأمر بين المواطن المتضرر والشركة حتي تحدث مشاكل وتتصاعد وتظهر الازمات وعدم السلم المجتمعي . وأكد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يسعي جاهدا لحل المشكلة ووضع حلول مرضية للجميع وأن من يريد أن يسحب مقدم الحجز يحصل علي نسبة الفائدة كما في البنوك وتمثل ١٨٪؜ . ضم وفد التنسيقية من اعضاء مجلس النواب، النائبة غادة علي، النائبة رشا كليب، والنائب احمد قناوي عضو مجلس الشيوخ . وشارك في اللقاء من أعضاء التنسيقية، محمد سالم، وريم القاضي، ودينا المقدم، ومعتز عبدالله، وماهر الفضالي.

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