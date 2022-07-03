انت الان تتابع خبر عاجل – الإعلان عن تعلن عن تنفيذ قرار “العيد فرحة” لأصحاب المعاشات : صرف أكثر من 300 جنيه لكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتحت منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية وهيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي اليوم الأحد الموافق الثالث من يوليو2022 أبوابها أمام 2 مليون و400 الف قائم بالصرف ومتسفيد من أصحاب المعاشات وهم قوام الشريحة الأولي للحصول علي مستحقاتهم الخاصة بشهر يوليو 2022.

وتضم الشريحة الأولي جميع أصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من1000 جنيهاً مصرياً فقط شهرياً من الخزانة العامة للدولة.

وأشارت وزارة التضامن الإجتماعي أنه سوف يتم صرف الزيادة الجديدة التي تقدر بـ13% والتي تم إقرارها في شهر ابريل الماضي مع معاشات يوليو 2022 لأكثر من 10 مليون و700 الف قائم بالصرف ومستفيد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدة أنه سوف يتم تنفيذ كافة الأجراءات الوقائية لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد