انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف بعد افتتاحه اليوم.. اعرفوا اشتراكات الطلاب والموظفين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة القومية للأنفاق بالإعلان عن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف بعد افتتاحه اليوم الأحد 3 يوليو 2022 رسمياً، وأوضح أن المشروع تم تنفيذه وفقاً إلى المواصفات العالمية، وأيضاً أن الهيئة ستواصل تنفيذ كل المشروعات العملاقة لخدمة الركاب المسافرين، ومنها المونوريل والقطار الكهربائي السريع والخط الرابع للمترو في شارع الهرم.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف بعد افتتاحه اليوم رسمياً

وقامت القومية للأنفاق بتحديد أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، وهي تأتي كما يلي:

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف بعد افتتاحه اليوم رسمياً

وقامت القومية للأنفاق بتحديد أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، وهي تأتي كما يلي:

15 جنيهاً في حال استقلال 3 محطات.

20 جنيها ً في حال استقلال 5 محطات.

و25 جنيها ً في حال استقلال الراكب 7 محطات.

و35 جنيها ً في حال استقلال 9 محطات، وتم التأكيد أن الأسعار في متناول يد جميع الركاب.

حفل افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أثناء حفل افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف “عدلي منصور، العاصمة الإدارية الجديدة” إنه في حال استقلال الراكب 7 محطات سوف يقوم الراكب بدفع 25 جنيهاً، وتتراوح أيضاً أسعار تذاكر القطار الكهربائي ما بين 15 لـ 35 جنيهاً، ولفت الانتباه إلى انه سوف يتم عمل اشتراكات للطلاب والموظفين، وبجانب التخفيضات الكبيرة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.