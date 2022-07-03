انت الان تتابع خبر كليات متاحة بعد دبلوم التجارة 2022.. تعرف عليهم والحقوا احجزوا مكانكم فيهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتأهب كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لتنسيق القبول في الجامعات للعام الجامعي الجديد 2022/2023، وهذا طبقاً للعديد من الضوابط والقواعد التي حددها المجلس الاعلي للجامعات الحكومية، وذلك برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.

تنسيق الجامعات للدبلومات 2022

واعلن المجلس الاعلي للجامعات عن القواعد الخاصة بالتنسيق الخاص بقبول طلاب الدبلومات الفنية 2022 وهي نفس القواعد الخاصة بالثانوية العامة في كل الجامعات المصرية، وذلك سواء من خلال مكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد أو من خلال المسابقة المركزية الموحدة.

كليات متاحة بعد دبلوم التجارة 2022

وبدأ جميع الطلاب في دبلوم التجارة يبحثون عن الكليات المتاحة بعد، وهذا يأتي بعد إقرار المجلس الاعلي للجامعات، وهي نفس قواعد العام الماضي، وهذه الكليات هي:

-كليات السياحة والفنادق.

– كليات التجارة.

– كليات التربية.

– المعاهد الفنية الصحية.

– المعاهد العليا للدراسات النوعية.

– المعاهد العليا للدراسات والحاسبات الآلية.

– كلية التجارة انتساب موجه بمحافظة دمياط.

– معهد فني صحي جنوب الوادي.

– معهد فني صحي الإسكندرية.

– معهد تكنولوجيا الإدارة بورسعيد.

– معهد فني صحي الزقازيق.

– معهد فني صحي المنصورة.

– معاهد السياحة والفنادق.

الكليات المتاحة بعد دبلوم التجارة 2022

– كليات السياحة والفنادق.

– معهد فني صحي طنطا.

– المعاهد الفنية التجارية.

– المعاهد العليا للدراسات التعاونية.

– معهد الدلتا العالي للحاسبات.

– الجامعة العمالية وفروعها.

– معاهد نظم المعلومات.

– معاهد الفراعنة العالي.

– المعهد العالي للدراسات المتطورة.

– معاهد طيبة العالي لنظم المعلومات الإدارية.

– معهد القاهرة الجديدة للحاسب.

– معاهد اللغات والترجمة.

– معاهد السكرتارية.

– المعهد العالي للسياحة والفنادق.

– معاهد طيبة العالي للنظم والمعلومات.

– معاهد الألسن.

– الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

– معهد طيبة العالي.

– المعهد العالي لنظم المعلومات.

– معاهد العلوم الإدارية.

– معهد الوادي للعلوم الإدارية.

– المعهد العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

– المعهد العالي للحاسبات.

– المعهد العالي للحاسب الآلي.

– المعهد العالي للدراسات المتطورة.

– معهد العبور العالي بلبيس الشرقية.