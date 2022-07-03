انت الان تتابع خبر حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2022.. التعليم تطمئن الطلاب وأولياء الأمور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2022، وهذا ما انتشر بين جميع أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، ولذلك طمأنت جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات.

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2022 تكشفها التعليم

وحرصت وزارة التربية والتعليم على نفي كل ما انتشر على جروبات الغش على فيس بوك وتيليجرام بخصوص تسريب امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022، وذلك قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال أحد المصادر المسئولة في التعليم “خبر تسريب امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022 وخبر تسريب امتحان الجغرافيا كلاهما كاذبان لا أساس لهما من الصحة ولا يمكن حدوثهما على الإطلاق”.

حقيقة تسريب مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2022

وقامت وزارة التربية والتعليم بنفي كل ما انتشر مؤخراً، حول تسريب امتحان الجغرافيا، وهو من المقرر له أن يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن، وبالتحديد الساعة التاسعة صباحاً، وحذررت المصادر المسئولة من الانسياق وراء جروبات الغش التي زعمت تسريب امتحانات الثانوية العامة.