انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حقيقة ارتفاع أسعار السجائر.. مفاجأة غير متوقعة من الشرقية للدخان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، بالتعليق على المنشورات المنتشرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقرار زيادة في أسعار السجائر والمعسل، وهي التي شغلت بال جميع المدخنين في كل مكان.

حقيقة ارتفاع أسعار السجائر تكشفها شعبة الدخان

وأكد أمان أنه لا صحة لزيادة أسعار السجائر في الوقت الحالي، وتحدث في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية مساء أمس السبت، وقال “نبيع بنفس الأسعار، ولم تصدر أي تعليمات بزيادة أسعار السجائر»، وأن المنشور المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المنسوبة للشركة غير صحيحة”.

الحكومة فرضت زيادة من الإيرادات المحصلة من شركات السجائر

ومن ناحية إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات، أكد أن ارتفاع أسعار السجائر لا جدال فيه، وأشار إلى ان الحكومة فرضت زادة من الإيرادات المحصلة من شركات السجائر بأكثر من 7 مليار جنيه، وأن الاستعمال المعتاد للسجائر في مصر يصل لـ 85 مليار سنوياً، وأيضاً أن التجار رفعت أسعار السجائر بدون انتظار قرار رسمي، وفرق هذه الأموال سوف تعود لجيب التاجر ولا تدخل بأي شكل من الأشكال لخزينة الدولة.