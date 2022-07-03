شعراوى يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:26 صباحاً - فى إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة لاستقبال عيد الأضحي المبارك.. وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية السادة المحافظين و الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، برفع درجة الاستعداد القصوي لكافة المرافق والقطاعات التنفيذية والخدمية لتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال فترة العيد ، مشدداً على ضرورة التواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية والتعامل الفورى مع أي طارئ ، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين .

ووجه اللواء محمود شعراوي بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل علي مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة ، لمتابعة أية مستجدات ، وإرسال تقارير دورية لرصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها .

كما وجه وزير التنمية المحلية بإستمرار مبادرة «سند الخير» التى أطلقتها الوزارة لتوفير اللحوم و السلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين ، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية والوصول إلى المواطنين البسطاء لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة ، مؤكدا على السادة المحافظين بمتابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحي المبارك بالكميات والأسعار المناسبة ، مع التأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المحافظات ، و إلتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية و سعر مناسب ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخالفين .

و كلف اللواء شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية أيضا ، لعدم المغالاة فى أسعار السلع واللحوم و السيطرة عليها ، لافتاً إلي أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية بالمحافظات ، للمتابعة المستمرة لتوفير السلع بسعر و جودة مناسبة، وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من ذلك .

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية في المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالي ، مع ضرورة الإلتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها ، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، ومنع اقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية ، و تكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر و التأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة و سلامة المواطنين ، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق ، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم وسلامتهم .

و طالب اللواء شعراوى بتكثيف حملات النظافة العامة ، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح ، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين ، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين ، و الإلتزام بالهوية البصرية و الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات .

وشدد اللواء محمود شعراوى برفع درجة الاستعدادات بهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية و شركات النقل الجماعى بالمحافظة بتكثيف تواجد سيارات النقل العام ، وتكثيف حملات المحافظات المرورية على الميادين العامة والشوارع لمنع التزاحم والتجمعات ، خاصة مع زيادة أعداد المسافرين الى محافظاتهم ، مع متابعة مواقف سيارات السرفيس لعدم استغلال المواطنين وزيادة الاجرة المقررة خلال أجازة عيد الأضحى .

و كلف الوزير القيادات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الزراعة و الأمن بالمرور اليومى لرصد أية حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أو البناء خلال أجازة العيد ، وازالة المخالفات فور وقوعها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف الوزير أن المحافظات ستقوم بفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين ، ومراجعة إنارة جميع الطرق ، وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن بالمحافظات ، وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن و مراكز المحافظات.

وناشد اللواء محمود شعراوي المواطنين بضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين ، وعدم إلقاء المخلفات وتجنب التعرض للمخالفات ، مؤكداً أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى (صوتك مسموع) تتلقى شكاوى المواطنين عن أى نقص سلع أو خدمات خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw أوعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى [email protected] وذلك للتيسير على المواطنين وحل أى شكوى لهم عن نقص السلع أو الخدمات بسهولة ويسر .