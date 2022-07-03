إجراء قائمة عمليات مكونة من 4 حالات مختلفة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:26 صباحاً - 1. إجراء عملية استكشاف للناحية اليمنى للصدر لمريض يبلغ من العمر 47 عاماً، كان يعاني من تجميع بلوري صديدي على الرئة اليمنى، وتم تفريغ التجمع الصديدي وتقشير الرئة.

2. استئصال ورم حميد بجدار الصدر أسفل الضلوع من الناحية اليمنى لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

3. إجراء عملية استكشاف للناحية اليسرى من الصدر لطفل يبلغ من العمر عامان يعاني من تجمع بلوري صديدي، إضافةً إلى تفريغ التجمع الصديدي وتقشير الرئة اليسرى للطفل و استئصال خراج منها.

4.استكشاف للناحية اليمنى من الصدر لمريض يبلغ من العمر 37 عاماً وتفريغ تجمع دموي متجلط بها ناتج عن إصابة قديمة بالصدر.

????وأُجريت العمليات بنجاح وخضعت الحالات للمتابعة بالأقسام الداخلية بالمستشفى حتى الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى بصحةجيدة.

????وقد شارك في إجراء العمليات كلاً من:

الدكتور/ محمد عبدالباري- أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قنا

واستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى.

الدكتور/ محمد رأفت حسن - أخصائي جراحة القلب والصدر.

الدكتور/ مايكل تواضروس- أخصائي التخدير بالمستشفى.

الدكتور/ أحمد عيد عبدالله- أخصائي التخدير بالمستشفى.

الدكتور/ محمود عبد الحارث- أخصائي التخدير بالمستشفى.

????بمشاركة تمريض العمليات:

م/ طه محمد.

م/ محمد علي الطاهر.

م/ إيهاب جمال.

م/ مصطفى سيد.

م/ عمرو حنفي.

م/ محمد جمال.

▪️وأُجريت جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه سددها المنتفعون.

يمكنك الكشف والمتابعة بعيادة جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي أيام الأحد والاثنين والخميس، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.