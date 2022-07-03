وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح معرض ”صناعة بلدنا” بمركز مصر للمؤتمرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:26 صباحاً - شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، في افتتاح معرض "صناعة بلدنا" في دورته الأولي تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، وذلك تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير للطبع والنشر والذي يقام خلال الفترة من ٣ الي ٥ يوليو الجاري .

وأكد اللواء محمود شعراوي ، علي أهمية هذا المعرض في دعم ما حققته الصناعة الوطنية المصرية من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الثماني الماضية .

وأشاد وزير التنمية المحلية بحرص الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية على تنظيم المعرض استكمالًا للدور المهم والرائد لها في مجالات التنوير والتثقيف وخدمة قضايا المجتمع المصري.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن معرض "صناعة بلدنا" يأتي في وقت بالغ الأهمية في ظل الأزمة العالمية الحالية وتزامناً مع توجه الدولة المصرية نحو تعميق وتوطين الصناعة والاهتمام بالمنتج المحلي بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام.

وشدد " شعراوي" علي أهمية تكاتف جميع الجهات والمسئولين في الدولة لتشجيع المنتجات والصناعة الوطنية في كل المجالات والقطاعات ودعم القطاع الخاص خاصة في الوقت الراهن حيث يمر العالم بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن معرض "صناعة بلدنا" يسعي لدعم وتشجيع المنتج المحلي وإحلال الواردات وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت بقطاعي الصناعة والانتاج ويخدم المواطن والمستثمرين والصناع ودعم تنافسية المنتجات المحلية .

وقال اللواء محمود شعراوي ان المعرض يعد أيضاً فرصة لاستكشاف وعقد شراكات للاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والنماذج الواعدة، مشيراً الي أنه يتميز بتنوع القطاعات والمنتجات الموجودة به حيث يضمن السلع الغذائية و الهندسية