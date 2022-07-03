محافظ المنوفية: رفع 50.7 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم خلال يونيو الماضى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، إنه تم رفع 50 ألفا و777 طن من مخلفات القمامة ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال شهر يونيو الماضى، مؤكدا استمرار رفع التراكمات بنطاق المحافظة.





ووجه المحافظ، فى تصريح اليوم الأحد، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع فى شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة أيمن الشربينى أنه تم رفع 1186 طنا من نواتج الهدم بنطاق حى غرب شبين الكوم، ورفع 6 آلاف و444 طن قمامة ومخلفات بمركز شبين الكوم، كما تم رفع 10 آلاف و875 طنا من القمامة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، و8 آلاف و829 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وأشار الشربينى إلى أنه تم رفع 1269 طنا بمركز منوف، بالإضافة إلى رفع 9 آلاف و300 طن من الهدم، ورفع حوالى 270 طن قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ورفع 10 آلاف و511 طن تراكمات هدم بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ورفع 2093 طن تراكمات هدم بنطاق مركز ومدينة تلا، وذلك من خلال مشاركة 1060 سيارة فى أعمال النقل.

وأضاف مدير إدارة المخلفات الصلبة أنه تم الانتهاء من رفع جميع المخلفات بكافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة والمتراكمة منذ عدة سنوات طويلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالقضاء على تجمعات القمامة وتقليل النقط الوسيطة الثابتة، والمتابعة المستمرة لسيرعمليات نقل القمامة الى المدفن الصحى بكفر داود بالسادات.