ووجه المحافظ، فى تصريح اليوم الأحد، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع فى شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، أوضح مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة أيمن الشربينى أنه تم رفع 1186 طنا من نواتج الهدم بنطاق حى غرب شبين الكوم، ورفع 6 آلاف و444 طن قمامة ومخلفات بمركز شبين الكوم، كما تم رفع 10 آلاف و875 طنا من القمامة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، و8 آلاف و829 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.
وأشار الشربينى إلى أنه تم رفع 1269 طنا بمركز منوف، بالإضافة إلى رفع 9 آلاف و300 طن من الهدم، ورفع حوالى 270 طن قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ورفع 10 آلاف و511 طن تراكمات هدم بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ورفع 2093 طن تراكمات هدم بنطاق مركز ومدينة تلا، وذلك من خلال مشاركة 1060 سيارة فى أعمال النقل.
وأضاف مدير إدارة المخلفات الصلبة أنه تم الانتهاء من رفع جميع المخلفات بكافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة والمتراكمة منذ عدة سنوات طويلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالقضاء على تجمعات القمامة وتقليل النقط الوسيطة الثابتة، والمتابعة المستمرة لسيرعمليات نقل القمامة الى المدفن الصحى بكفر داود بالسادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنوفية: رفع 50.7 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم خلال يونيو الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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