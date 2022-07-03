وزير النقل: تشغيل القطار الكهربى من عدلى منصور إلى العاصمة بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة بدر التى تعتبر محطة تبادلية بين القطارين (المتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمتجه إلى العاشر من رمضان)، كما يوجد تبادل الخدمة بين القطار الكهربائى والقطار الديزل (القاهرة / السويس) فى منطقة بدر.





جاء ذلك فى شرحه للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى، موضحا أن المحطة النهائية للمرحلة الأولى هى مدينة الفنون والثقافة والمحطة جاهزة بنسبة 100% وجميع مرافقها ومنشآتها جاهزة للاستقبال، مؤكدا أن الركاب سيتمكنون اليوم من الركوب من محطة عدلى منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعكس.

وأضاف: "جهزنا لهم أتوبيسات ترددية، يوجد فى بدر أتوبيسات تعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة وأتوبيسات بالغاز (20 أتوبيسا جديدا)، ولكننا اليوم سنبدأ بالعمل بأتوبيسات ترددية أخرى داخل العاصمة لحين افتتاح العاصمة".

وتابع: "من 2014 والرئيس السيسى يوجهنا بأن تكون وسائل مواصلاتنا خاصة السككية سواء (الديزل) أو (الكهرباء) فى مسار معزول سواء بكبار للسيارات أعلى المسار أو فى أنفاق أسفل المسار أو المسار نفسه نرفعه على كوبرى ونمشيه فى نفق.. يوجد لدينا هنا 15 عملا صناعيا بين كوبرى مسار أو نفق مسار وبين كوبرى سيارات ونفق سيارات على سبيل المثال 7 كبار لمسار القطار كما فى كوبرى الروبيكى الذى نفذته شركة (بتروجيت) أو كوبرى العاصمة".

وقال: "إن كبارى السيارات عبارة عن 4 كبارى فى المشروع، كوبرى المستقبل (1) أمام مدينة المستقبل الذى نفذته شركة سامكو والمستقبل (2) الذى نفذته شركة سعيد السعداء".

وأكد أن أنفاق المسار 3 أنفاق منها نفق بدر الذى نفذته شركة كونكورد، ونفق هليوبوليس الجديدة ونفذته شركة المقاولون العرب، ونفق سيارات فى منطقة حدائق العاصمة ونفذته شركة أبناء حسن علام.