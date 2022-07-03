وزير الزراعة: تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ تقدير لدور مصر على الساحة الدولية

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تنظيم قمة للمناخ المقرر عقدها فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل يؤكد تقدير العالم لدور مصر على الساحة الدولية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ستكون أحد الجهات الرئيسية التى ستشارك فى القمة لاستعراض التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر وإفريقيا بسبب التغيرات المناخية.





جاء ذلك خلال استقباله الدكتور نصرالدين العبيد، مدير عام المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" بحضور الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب أكساد بالقاهرة ونقيب الزراعيين والدكتور إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية فى "أكساد" لبحث مشاركة "أكساد" فى فاعليات يوم الزراعة والغذاء بقمة المناخ.

كما بحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و"أكساد" فى مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات للتكيف مع مخاطر المناخ واستباط أصناف من المحاصيل أكثر تحملا للظروف البيئية غير المواتية.

ومن جانبه، وجه الدكتور نصرالدين العبيد الشكر لوزير الزراعة على مشاركته ورئاسته لاجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة فى دورته الـ36.

وأضاف مدير "أكساد" أن هناك تعاونا كبيرا مع مصر وفى كل الموضوعات المهمة التى طرحها وزير الزراعة.