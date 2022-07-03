وزيرة التضامن تبدأ جولتها ببنى سويف بافتتاح مشروع تأهيل منازل قرية الحيبة

جدة - نرمين السيد - بدأت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج جولتها التفقدية إلى محافظة بنى سويف بالتوجه إلى مركز الفشن؛ لافتتاح مشروع إعادة إعمار وتأهيل منازل بقرية الحيبة بمركز الفشن، والذى تم تنفيذه بالتعاون بين جمعية "الأورمان" وصندوق "تحيا مصر"، بجانب توزيع عقود لمشروعات صغيرة وأجهزة تعويضية على بعض الأسر الأولى بالرعاية.





وتشهد وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق "تحيا مصر"، ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان المهندس حسام القبانى، الاحتفالية التى تقام فى قرية الحيبة بالفشن.

ووصلت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى بنى سويف، فى وقت سابق، اليوم، حيث كان فى استقبالها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، والذى استقبلها بمدخل مدينة بنى سويف الشمالى عند حديقة الشلال.

من جانبه، أكد نائب مدير عام جمعية الأورمان محمود فؤاد أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل وهدم وبناء 330 منزلا فى وقت قياسى، فضلاً عن تزويد كل المنازل بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى تسليم 30 مشروعا تنمويا لأهالى القرية، وتسليم 20 طرفا صناعيا لذوى الهمم.

وأشار فؤاد إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة بنى سويف بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء المحافظة، موضحا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

يذكر أن تعاون الأورمان وصندوق "تحيا مصر" فى إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا، جاء ضمن بروتوكول التعاون الرابع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.