انطلاق معرض «صناعة بلدنا» بإشراف الهيئة الوطنية للصحافة

جدة - نرمين السيد - انطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض "صناعة بلدنا" الذى تعقد دورته الأولى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإشراف الهيئة الوطنية للصحافة، وتنظيم مؤسسات "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"الجمهورية" بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة بمشاركة كبرى المؤسسات والقطاعات والشركات الصناعية والإنتاجية ورجال الأعمال والمستثمرين ومجتمع الأعمال.





شارك فى افتتاح المعرض، الذى يستمر لمدة 3 أيام، وزراء قطاع الأعمال هشام توفيق والمالية محمد معيط والزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير والشباب والرياضة أشرف صبحى والتنمية المحلية محمود شعراوى ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجى.

وتم وضع كل التيسيرات والتسهيلات لضمان راحة المترددين على المعرض حتى يتمكن المواطنون من مختلف الفئات والأعمار من التعرف على منتجات بلادهم، وما حققه هذا الإنتاج من جودة فى مختلف القطاعات، كما تم التشديد على وضع كافة التيسيرات لضمان مشاركة وحضور أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لعقد شراكات تمكنهم من الاستغناء عن مدخلات الإنتاج المستوردة، ببديل محلي، وتحقيق التكامل بين القطاعات والمستثمرين والصناع، بما يسهم في خدمة الصناعة الوطنية والمنتج المحلى ويدعم تنافسية الاقتصاد المصرى بشكل عام، وفتح الأبواب أمام استكشاف الفرص التصديرية المتاحة، وإبراز وتسليط الضوء على النماذج الواعدة بما يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة على القطاعين الصناعى والإنتاجى.

ويعد المعرض فرصة لجميع الزائرين والمترددين للاطلاع على ما حققته مصر من نقلة غير مسبوقة فى الصناعة والإنتاج حيث يشهد مشاركة العديد من القطاعات والشركات فى مقدمتها الأجهزة الكهربائية وأحدث منتجات الأثاث والديكور والجديد فى الحرف اليدوية، كما يشهد مشاركة متميزة من القطاع الطبي ممثلة في عدد من كبرى شركات الأدوية ومنتجي مستحضرات التجميل.

ويشهد المعرض مشاركة منتجى مواد التشييد والبناء وصناعات السفن والموانئ والمنتجات الغذائية والصناعات الهندسية بالإضافة إلى العديد من القطاعات التى تمثل منتجات المحافظات، جنبا إلى جنب مع ممثلى شركات قطاع الأعمال وأيضا شركات ومنتجى السيراميك والأرضيات والسجاد والكليم والمفروشات والصناعات النسجية والملابس وصناعات الجلود، إضافة إلى تقديم الجديد في مجال البتروكيماويات ومنتجات قطاع الطاقة وكذلك الجديد فى مشروعات الاستثمار العقارى.