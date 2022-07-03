تموين كفر الشيخ: توريد 235 ألف طن قمح للصوامع والشون حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح للصوامع والشون منذ بداية الموسم، وحتى الآن بلغ 235 ألفا و80 طنا.





وأضاف الهابط فى بيان، اليوم الأحد، أن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ. وتابع أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

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