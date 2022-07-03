جدة - نرمين السيد - أكد مدير عام مستشفى بئر العبد المركزى الدكتور تامر حمدى أحمد وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى المستشفى؛ لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات "القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة".





وأوضح مدير عام المستشفى- فى بيان، اليوم الأحد، أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبا فى مختلف التخصصات؛ لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب عقد المحاضرات والتدريب العملى، لافتا إلى أنه من المقرر استمرار الدفعة الجديدة فى العمل حتى الجمعة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى بئر العبد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.