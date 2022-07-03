«سكك حديد مصر».. فيلم يستعرض إنجازات النقل تزامنا مع تشغيل القطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - تم عرض فيلم تسجيلى عن "سكك حديد مصر" والتى تعد أول وأقدم سكة حديد فى إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل القطار الكهربائى.





وأشار الفيلم إلى أنه تم إنشاء أول خط للسكك الحديدية فى مصر بين القاهرة والإسكندرية بطول 208 كيلو مترات عام 1851، وتم الانتهاء منه عام 1854 فى عهد الخديوى عباس الأول، كما تم الانتهاء من خط القاهرة السويس عام 1858.

ولفت إلى أنه مع التطور العمرانى والحضارى والزيادة المتسارعة فى النمو السكانى واتساع الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان والذى أدى إلى زيادة الاعتماد على شبكة خطوط السكك الحديدية والذى مر بمراحل تطوير متعاقبة عبر التاريخ، لكنها لم تكن لتواكب الازدياد فى عدد السكان وعدد مستخدميه وهو ما أدى إلى فترات من التراجع فى السكك الحديدية.

وتطرق إلى أنه قبل 2014 كان هناك عدد كبير من التحديات حيث كان متوسط أعمار الجرارات بالهيئة 35 عاما معظمها متهالك بشكل كبير علاوة على أن أسطول عربات الركاب كان متوسط أعماره من 30-40 عاما، وكذا البضائع الذى يعانى من الإهمال، فضلا عن تهالك البنية الأساسية للمحطات والمزلقانات ونظم الإشارات وسوء حالة الورش والمعدات، منوها إلى أنه فى 2014 اتخذت القيادة السياسية قرارها وهو النهوض بالبلد، ودارت عجلة التحديث لمنظومة السكك الحديدية والتى تمتلك خطوطا تصل إلى 10 آلاف كيلومتر، حيث تم التخطيط لتطوير جميع قطاعات الهيئة سواء تطوير الوحدات المتحركة أو جرارات أو عربات الركاب والبضائع والبنية الأساسية على جميع الخطوط الرئيسية للشبكة لزيادة معدلات السلامة والأمان.

وأوضح أن وزارة النقل قامت أيضا بتأهيل العنصر البشرى ورفع كفاءته عن طريق إنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بالسكة الحديد لتخريج كوادر جديدة قادرة على مواكبة التطور فى هذا المجال.

واستعرض الفيلم الإنجازات التى تمت فى السكك الحديد والقطارات الجديدة التى تم وصولها من الخارج والخدمات التى ستقدم للمواطنين على أعلى مستوى.