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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708605/الرئيس-السيسى-يوجه-ببدء-التشغيل-التجريبي-للمرحلة-الثالثة-من-الخط-الثالث-للمترو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة «أ» لمترو الأنفاق صفاء حجازي حتى منطقة الزمالك.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلي منصور المركزية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي.

ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويصل عدد محطات القطار 12 محطة، وسعر التذكرة لـ 3 محطات 15 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهًا.

محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلي منصور حتى مدينة العاشر هي: "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هيليوبوليس الجديدة- بدر – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة" ثم تستكمل باقى المحطات لمدينة العاشر في المرحلة الرابعة للمشروع وهى "غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة".

إجمالي عدد القطارات بالمرحل الأولى والثانية 22 قطارا بتكلفة 227 مليون دولار.