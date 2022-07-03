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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708600/النائب-محمود-عصام-يتقدم-ببيان-عاجل-للحكومة-بسبب-انسحاب-بريتش-توباكو-من-السوق-المصري

دوت الخليج

الاستثمارات الأجنبية

وأشار عصام، فى بيانه، إلى أنه فى ظل وضع اقتصادي مرتبك عالميا تبذل مصر جهودا مضنية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة فى القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية التى تعمل على دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إعلان الحكومة لحزمة إجراءات للتيسير على الاستثمار ومنح حوافز استثمار جديدة تعلنها الحكومة تباعا، لتحقيق هذا الهدف.

انسحاب «بريتش توباكو» من السوق المصري

وتابع عصام فى البيان، أنه من المستهدف أن تجتذب مصر استثمار أجنبى مباشر ما بين 8 - 10 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2022/2023 وفق خطة التنمية الاقتصادية، متسائلا: "كيف نبذل كل هذا الجهد لجذب استثمارات جديدة، فى الوقت الذى تخرج فيه استثمارات قائمة بالفعل بسبب ارتفاع التكلفة والتسعير؟ وهل هناك علاقة لما حدث بإجراء أول مزايدة لطرح أول رخصة لإنتاج السجائر فى مصر منذ سنوات، والتى اعترضت عليها الشركات العالمية فى مذكرة رسمية للجهات الحكومية باعتبارها مقيدة لحرية المنافسة، وكانت شركة بريتش أمريكان توباكو إحدى الشركات المعترضة عليها، ورغم إعادة طرح كراسة الشروط مرة أخرى لم تتقدم إليها سوى شركة واحدة فقط."

وطالب عصام الحكومة، بتفسير واضح بشأن ما يحدث والذى يمكن أن يكون له تبعات سلبية على الاستثمار فى مصر، فى وقت نسعى فيه لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وليس التسبب فى خروج استثمارات قائمة بالفعل.