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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708599/مايسة-عطوة-تعلن-موافقتها-على-قانون-قادرون-باختلاف-وتوجه-الشكر-للرئيس-السيسي

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون تعديل قانون ذوى الاعاقة (قادرون باختلاف)، ووجهت الشكر والتحية والتقدير الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صاحب فكرة هذا القانون، وصاحب تسميته بقادرون باختلاف.

دوت الخليج

قانون قادرون باختلاف

ووجهت مايسة عطوة الشكر إلى المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع القانون، لترجمته مطالب ذوى الاعاقة من أجل تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم.

وأعلنت عضو مجلس النواب، موافقتها على هذا القانون الهام والذى متماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين.

إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاشخاص ذوي الاعاقة

واستكملت: كما أن نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، يأتي من منطلق اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم، وأنعكاس لإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاشخاص ذوي الاعاقة منذ توليه المسئولية في ٢٠١٤.

وأضافت عضو مجلس النواب: كما أن تعديل مسمي القانون ليس مخزاه المسمي فقط، وانما ايضا له مخزي اخر هام وهو وصفهم بالقادرون، وله دلالة أن ذوى الهمم لهم القدرة ولهم الريادة ويستطيعون المشاركة كجزء من النسيج الوطني.

وتابعت عطوة: كما أن مشروع القانون أضاف اختصاصات جديدة ايضا للصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنياً، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.