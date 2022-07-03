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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708598/الرئيس-السيسي-يفتتح-محطة-عدلي-منصور-المركزية-والقطار-الكهربائي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي.

دوت الخليج الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلي منصور المركزية ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويصل عدد محطات القطار 12 محطة، وسعر التذكرة لـ 3 محطات 15 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهًا.

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