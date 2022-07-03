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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708595/هنا-رابط-نتيجة-تقديم-الصف-الأول-الابتدائي-للمدارس-الحكومية-2022

يبحث الكثير من أولياء الأمور على ررابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 للعام الدراسي الجديد 2023.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد خصصت رابطا إلكترونيا لتمكين أولياء الأمور للتقديم لابناؤهم بالمدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023، والالتحاق بالصف الأول الإبتدائي، وكذلك التقديم بمرحلة رياض الأطفال، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2022 وحتى 30 يونيو 2022.

وبعد انتهاء فترة التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة، خلال الفترة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، بدأت عمليات البحث عن موعد إعلان نتيجة القبول بالمدارس، وكذلك البحث عن الطريقه التي يحصل بها أولياء الأمور على نتيجة القبول بالمدارس للعام الدراسى الجديد 2023.

رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023، على بوابة مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم، عبر نفس الرابط الخاص بالتقديم، وذلك عبر رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022 التالي: https://prim.emis.gov.eg/

حيث يقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي للطالب، لمعرفة النتيجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان عن النتيجة، يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الإبتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة، عند التقديم بالمدارس، وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الاول الابتدائى للعام الدراسى 2022 / 2023 على النحو التالي:

1-شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

2-عدد 6 صور شخصية للطالب

3- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

4- دمغات التأمين الصحى

5- طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات

6-إيصال كهرباء أو ماء أو غاز

7-ملف به أوراق التقديم من المكتبة

8- صورة من التقديم على الانترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس ٱولهم المدرسة التى ترغب التقديم فيها.