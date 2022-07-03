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«التنسيقية» تعقد جلسة حوار مجتمعي مع ممثلي وزارتي التجارة والصناعة وحماية المستهلك والغرفة التجارية 

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - أخبار البرلمان

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لبحث مشاكل المتضررين من عدم التزام الشركات بتسليم سيارتهم..

10:13 ص - الأحد 3 يوليو 2022

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عقدت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، جلسة حوار مجتمعي مع اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ومحمد لبيب معاون وزير الصناعة والتجارة، والمهندس علاء السبع عضو الغرفة التجارية، واسماعيل عبد الغني ومحمد جمال ممثلين عن الشركات وتوكيلات السيارات التي تم الحجز وتم مقدم العقد لاستلام سياراتهم في مواعيد محدده ولم يتم ذلك حتي الآن. 

دوت الخليج

التنسيقية تعقد جلسة حوار مجتمعي مع ممثلي وزارتي التجارة والصناعة وحماية المستهلك والغرفة التجارية

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وقامت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب بإدارة الجلسة حيث وجهة سؤال مباشر لنائب رئيس جهاز حماية المستهلك يتضمن كيفية الوصول إلي حل لمشكلة المواطنين المتضررين من عدم التزام الشركات وتسليمهم سيارتهم في الموعد المحدد .

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وقام وفد التنسيقية المشارك بالجلسة بطرح اسئلة مباشرة وصريحة للمسئولين بضرورة الالتزام وحل مشاكل المستهلكين، وأن لا يترك الأمر بين المواطن المتضرر والشركة حتي تحدث مشاكل وتتصاعد وتظهر الازمات وعدم السلم المجتمعي . 

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وأكد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يسعي جاهدا لحل المشكلة ووضع حلول مرضية للجميع وأن من يريد أن يسحب مقدم الحجز يحصل علي نسبة الفائدة كما في البنوك وتمثل ١٨٪؜ . ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب، النائبة غادة علي،  النائبة رشا كليب، والنائب احمد قناوي عضو مجلس الشيوخ .

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وشارك في اللقاء من أعضاء التنسيقية، محمد سالم، وريم القاضي، ودينا المقدم، ومعتز عبدالله، وماهر الفضالي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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