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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708593/محافظ-بني-سويف-يستقبل-وزيرة-التضامن-لتسليم-منازل-لأهالي-الحيبة-بالفشن

استقبل الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف منذ قليل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها لبني سويف اليوم الأحد.

دوت الخليج

ويتوجه المحافظ برفقة الوزيرة، إلى مركز الفشن لإفتتاح مشروع إعادة إعمار وتأهيل منازل بقرية الحيبة ، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين جمعية الأورمان وصندوق دوت الخليج ، بجانب توزيع عقود لمشروعات صغيرة وأجهزة تعويضية على بعض الأسر الأولى بالرعاية.

شروط ومواعيد التقديم لمدارس التمريض بالتأمين الصحى ببنى سويف

وفي سيلق أخر تلقى أهالى ومواطنى محافظة بنى سويف خبر إعلان الهيئة العامة للتأمين الصحي ببنى سويف عن فتح باب القبول لدفعه جديده بمدارس التمريض بالسرور البالغ.

ويقدم موقع دوت الخليج الى كل المهتمين أبرز الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بداية من السادس عشر من هذا الشهر وفقا لما أعلنته الهيئة.

شروط التقديم :-

- أن تكون المتقدمة من مواليد محافظة بنى سويف .

- السن فى 1/10/2022 (15 سنة)

- من سكان مركز إدارى بنى سويف

- الحصول على الشهادة الإعدادية لهذا العام من محافظة بنى سويف .( ادارة بنى سويف التعليمية )

- مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك

- الحد الأدنى للمجموع التقديم 250 درجة .

الأوراق المطلوبة :-

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر .

- صورة بطاقة ولى الأمر (في حالة وفاة ولي الأمر يتم إحضار صورة شهادة الوفاة )

- إيصال مرافق حديث باسم ولي الأمر ( كهرباء – غاز – مياه )

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة التي حصلت منها الطالبة على الشهادة الاعدادية.

- دوسيه كبسولة " بلاستبك" .

- إحضار أصول الأوراق للمطابقة .

ويتم شراء ملف التقديم من مقر المدرسة بمبلغ (100 ج) "فقط مائة جنيه "والحصول على إيصال رسمي وذلك عند التقديم .وعدم دفع أية مبالغ لأي شخص بخلاف ثمن الملف

نظام القبول بالمدرسة :-

- استيفاء الشروط السابق ذكرها .

- اجتياز اختبارات القبول بعد التقديم بنسبة لا تقل عن 70% من درجة كل مادة (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية –الحاسب الآلي )

- اجتياز المقابلة الشخصية .

- القبول طبقاً للعدد المقرر قبوله عن اجتياز الاختبارات والشروط السابقة لأعلى المجاميع .

- يقتصر التقديم على حضور الطالبة وولي الأمر فقط.

مواعيد التقديم

وتبدأمواعيد التقديم من 16 يوليو وتستمر حتى 23 يوليو" وفق شرائح المجموع " بمقر المدرسة بمبنى الهلال بجوار الإسعاف مدينة بني سويف كالتالي:

- يوم السبت 16 يوليو: الحاصلات على مجموع 280 درجة حتى 275 درجة

- يوم الأحد 17 يوليو : الحاصلات على مجموع أقل من 275 حتى 270 درجة

- يوم الاثنين 18 يوليو : الحاصلات على مجموع أقل من 270 حتى 265 درجة

- يوم الثلاثاء 19 يوليو : الحاصلات على مجموع أقل من 265 حتى 260 درجة

- يوم الأربعاء 20 يوليو : الحاصلات مجموع أقل من 260 حتى 255درجة

- يوم الخميس 21 يوليو: الحاصلات على مجموع أقل من 255 حتى 250 درجة

- يوم السبت 23 يوليو: المتخلفين عن التقديم " لأعلى المجاميع"

ونوهت الهيئة، إلى أهمية الالتزام باليوم المحدد وفق شرائح المجموع ولن يتم استلام الملف إلا بحسب المواعيد المحددة بالجدول المرفق