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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708591/من-أجل-إرساء-قواعد-ثابتة-لحقوقهم-البرلمان-يناقش-تعديلات-قانون-دعم-ذوي-الإعاقة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عـن مشـروعي القانونين المقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادربالقانون رقم 200 لسـنة 2020 ، والنائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

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