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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708590/حاكم-منطقة-بيلجورود-الروسية-مصرع-3-أشخاص-قرب-حدود-أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، عن مقتل 3 أشخاص وتضرر العشرات من المباني السكنية وذلك بعد انفجارات عدة فى المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية.

دوت الخليج

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية عبر تليجرام أن :" 11 مبني سكني على الأقل و 39 منزلا خاصا أصيبوا بأضرار" لافتا إلى تدمير 5 منازل بشكل كامل.

نظام الدفاع الجوي لا يعمل

وأوضح جلادكوف:" يجري تحقيق فى أسباب الحادث ومن المفترض أن نظام الدفاع الجوي يعمل".

ويشار إلى ان عدد سكان مدينة بيلجورود 400 ألف نسمة وتقع المدينة على بعد 40 كيلومتر تقريبا من شمالى الحدود من أوكرانيا.

ويذكر أن خلال شهر مايو الماضي وقع انفجاريين فى منطقة بيلجورود القريبة من الحدود الأوكرانية، وفى أول ابريل أعلنت روسيا عن حريق مستودع للنفط فى مدينة بيلجورود الروسية.

صمت أوكراني

وفى العادة لا تعلن أوكرانيا عن مسؤوليتها تجاه الهجمات التي تنفذ داخل الأراضي الروسية، الإ انها تشدد على حقها فى ضرب أهداف داخل العمق الروسي

40 دولة لإعادة إعمار أوكرانيا

وفى سياق أخر ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولى بتقديم مساعدات لبلاده من أجل إعمار أوكرانيا بعد الحرب الشرسة التي تسببت فى تدمير البلاد وقال إن:" من الضروري ليس فقط اصلاح كل ما دمره المحتلون ، وانما خلق أساس جديد لحياتنا، حياة آمنة وحديثة ومريحة وخالية من أي عوائق".

وأضاف خلال كلمة له بأن 40 دولة مانحة ستجتمع يوم الأثينن المقبل، فى لوجونو بسويسرا.