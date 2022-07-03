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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708589/4-بطولات-يتنافس-فيها-الأهلي-والزمالك-من-بينهم-كأس-مصر-والسوبر

أصبح هناك 4 بطولات سيتنافس عليها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك خلال الـ 3 أشهر القادمة، وذلك بعدما ضرب الفريقان موعداً في بطولة كأس مصر في نسخته القديمة.

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وحقق النادي الأهلي، الفوز على فريق بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في إطار نصف نهائي كأس مصر،وسيلتقي أمام نادي الزمالك في نهائي الكأس يوم 21 يوليو الجاري.

وسيتنافس المارد الأحمر مع غريمه التقليدي في 4 بطولات، ونرصدهم على النحو التالي:

_ النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك، سيتنافسا سوياً في نهائي كأس مصر من النسخة الماضية، مساء يوم 21 يوليو الجاري، وذلك بعدما تخطى الأهلي، فريق بتروجيت، فيما صعد الفارس الأبيض لهذا الدور بعد الفوز على فريق أسوان بنتيجة هدفين مقابل هدف.

_ اشتعلت المنافسة بين الفريقين على لقب الدوري المصري الممتاز، فالزمالك يحتل المركز الأول في جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 44 نقطة، وفي حال فوزه في مبارياته المؤجلة سيحتل القمة بفارق نقطتين عن نادي الزمالك، وستسزداد المنافسة اشتعالاً فيما بينهما.

_ البطولة الثالثة والتي سيتواجه فيها الفريقين بشكل مباشر، هو لقب السوبر المصري، حيث يتواجد الزمالك كاطرف في هذه البطولة باعتباره بطل دوري الموسم الماضي، فيما ضمن الأهلي التواجد باعتباره البطل أو وصيف كأس مصر، وتُقام المباراة بينهما في 21 من أكتوبر المقبل.

_ البطولة الأخيرة، والتي سيتنافس فيها الفريقان ولكن بشكل غير مباشر، هو كأس مصر في نسخته الجديدة، فالفريقان صعد إلى دور الـ 16 من البطولة، وفي حال نجاحهما في بلوغ الأدوار النهائية، سيتواجها سوياً وللمرة الثانية في نهائي البطولة.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الفارس الأبيض، صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، جمعهما من الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي).

أما النادي الأهلي، فيأتي ثالثاً في جدول الترتيب، برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة، وخسر لقاءين أمام كلاً من ( سموحة، المصري البورسعيدي)، وتعادل في 5 مواجهات، ويتبقى له 3 مباريات أمام كل من ( الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب).