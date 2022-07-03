انت الان تتابع تفاصيل خبر “محمد نجاتي أعلنه مرتين ودوللي شاهين تقرر خدمة الرب بصوتها”.. نجوم هددو الوسط الفني بإعتزالهم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708588/محمد-نجاتي-أعلنه-مرتين-ودوللي-شاهين-تقرر-خدمة-الرب-بصوتها-نجوم-هددو-الوسط-الفني-بإعتزالهم

أثار الفنان محمد نجاتي الجدل في الساعات القليلة الماضية، بفيديو شاركه عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” يهدد به الوسط الفني ياعتزالهم نهائيا بسبب كثرة المشاكل التي تحدث له، ولكن محمد نجاتي ليس الأول الذي يقرر اعتزال الوسط بسبب همجيته أو الضغوط النفسية التي يتعرض لها الفنان، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرزهم.

محمد نجاتي يفكر في الإعتزال

أعلن الفنان محمد نجاني عن نيته في اعتزال الفن مرتين، الأولى كانت أمس السبت اذ قال في فيديو لها: أنا بمثل وبشتغل الحاجات اللي بلاقيها كويسة ومناسبة ممكن تكون مش بتاخد بروباجاندا كبيرة زي اللي بيقدمها بعض الممثلين وأتمنى أشارك فيها، ولكني مضطر اشتغل حاجات علشان أكمل بقيت حياتي لأن عندي التزامات، “مش مبسوط بالحاجات اللي بقدمها وأحيانا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس ممكن اعتزل واريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية”.

وسبق وكتب نجاتي في منشور منذ سنة 2019 معلنا اعتزاله للمرة الثانية: “بفكر جديا أسيب التمثيل واعتزل الفن”، ولكن لم يعتزل نجاتي بشكل رسمي حتى الأن اذ أنه تلك المهنة الوحيدة التي يمتلكها.

توفيق عبد الحميد

كان الفنان توفيق عبد الحميد من أكثر النجوم المترددين على الساحة الفنية، فمنذ فترة طويلة أعلن اعتزاله الفن وغاب عن الساحة لسنوات عديد، ولكن فاجئ الجمهور بمشاكرته في دراما رمضان 2022 وذلك من خلال مسلسل “يوتيرن” بجانب الفنانة ريهام حجاج، ولكن أثنا عرض العمل أعلن توفيق عبد الحميد إعتزاله بشكل رسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ثم تراجع وصرح بأنه قرار مؤقت لحين تحسن حالته الصحية.

ولكن يشارك توفيق عبد الحميد الأن في مسلسل خلال الفترة المقبلة بعنوان شلة الأروانة بالتعاون مع المخرج الكبير جمال العدل، اذ بدأ الأمر بمكالمه هاتفيه بينهم وأيضا بينه وبين مؤلف العمل بشير الديك، لكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي عليه بعد، كما يشارك أيضا في مسرحية بالتعاون مع نصر عبد المنعم، من المقرر أن يبدأ في البروفات الخاصة بها بعد شهر من الأن.

دوللي شاهين

أعلنت دوللي شاهين اعتزالها بسبب تعرضها للانتقاد من قبل اسرتها ومن قبل الجمهور في الوسط الفني بسبب صوتها وملابسها التي كانت شبه عارية، ولم تتحمل دوللي تلك الانتقادات فكتبت بيان تعلن به عن قرارها الجديد، قالت فيه: “ لقد قررت أن اعتزل الفن واتفرغ لتربية ابنتي وعائلتي أصبت و اخطات! و لكني قدمت أفضل ما عرض علي”.

وتابعت شاهين: “أخذت القرار لأَنِّي حلمت بفن مختلف ! صوتي سيخدم الرب و سأعود للترنيم في الكنيسة و خلف مذبح الرب”.

هادي خفاجة

وأتى قرار هادي خفاجة بالإعتزال رغم أنه لم ينفذ بعد، بعدما تعرض لموقف قال عنه “في قلة الذوق”، اذ كتب عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “قررت أنا هادى خفاجة اعتزال التمثيل نهائياً فى مصر وده بسبب الموقف اللى أنا هاحكيه هو موقف فى قمة قلة الذوق اللى فى الدنيا”.

وتابع: “ كنت مستعد لتصوير عمل فني وحفظت السيناريو لقيت اتصال وأنا فى الطريق الساعة 4 العصر من واحد من مساعدين الإخراج بيقولى أستاذ هادى احنا أجلنا الاسكتش بتاع حلقة حضرتك وهنكلمك نقولك امتى التصوير إن شاء الله.. بعد شوية ألاقى الاسكتش بتاعى اتصور بممثل تانى.. طب ليه اللف والدوران الحمد لله تاريخى مش هيقف على حلقة بس موضوع تقدير".